انت الان تتابع تفاصيل خبر 22 قتيلاً ومصاباً في اشتباكات بين الأمن ومسلحين بمصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 03:52 مساءً - قُتل وجرح 22 شخصاً في اشتباكات مسلحة بين القوات المصرية ومسلحين، في شمالي مصر.

وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن 7 مسلحين قُتلوا، وسقط 15 عسكرياً بين قتيل وجريح؛ في اشتباكات وقعت السبت، بمحافظة شمال سيناء، شمالي البلاد، مضيفاً أن قوات الجيش تلاحق باقي المسلحين.

وقال المتحدث العسكري في بيان، إن الاشتباكات وقعت عندما "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

وأضاف العقيد الرفاعي أن قوة الارتكاز الأمني قامت "بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها".

المتحدث تابع قائلاً: إن القوة الأمنية "تمكّنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابط و14 درجة (رتب) أخرى، وجارٍ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

جدير بالذكر أنه منذ نحو عام تشن قوات الأمن المصرية حملة واسعة على مسلحين "متشددين"، تتركز على محافظة شمال سيناء.

وأعلن الجيش مقتل مئات المسلحين وعدد من الضباط والجنود في خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة.

ومنذ عام 2013، كثّف المسلحون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء، وشنّوا هجمات خارج المحافظة استهدف بعضها المسيحيين.