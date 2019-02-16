رئيس حكومة لبنان رئيسا لتحرير جريدة النهار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ليست صدفة أن يختار رئيس حكومة لبنان سعد الحريري يوم 14 فبراير/شباط ليطل على اللبنانيين بموقع جديد "رئيس تحرير جريدة النهار وموقعها الإلكتروني".

تاريخ له دلالته في ذاكرة لبنان والجريدة التي خسرت رئيس مجلس إدارتها جبران تويني شهيدا، كما خسر الحريري الابن والده رفيق الحريري، كلاهما ضحية أيادي الغدر نفسها وكلاهما ينتظران العدالة.



مبادرة مبتكرة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، حولت صفحات الجريدة إلى ساحة نقاش بين اللبنانيين ورئيس حكومتهم.

اختار الحريري أعرق المنابر الإعلامية في لبنان، ليطلق برنامجه ورؤيته المستقبلية، ويجيب عن أسئلة الصحفيين والمواطنين على حد سواء، متطرقا إلى قضايا سياسية ومعيشية واقتصادية.



الحريري على مشارف ولايته الثالثة، أكد للصحفيين أنه أمام معركة إصلاحية لترجمة مقررات "سيدر" وإنقاذ لبنان من خطر الانهيار، واختار عنوان العدد "بدأ العمل... بدنا نخلّص لبنان"، ليكون عنوان برنامجه الحكومي الذي أعلن عنه بعد نيل حكومته الثقة: "قراري هو العمل ثم العمل!".

شبّه الحريري مسيرته بالنهار قائلاً "حاولوا كسري أكثر من مرة ووقعت أكثر من مرة لكن أعود وأقوم، فالوصول إلى الهدف ليس سهلا، و"النهار" مثال على ذلك، فهي مرت بظروف سيئة ورغم ذلك بقيت مستمرة بهدفها".



وتحدث الحريري حول الإعلام وأزماته والحرية التي يتمتع بها في لبنان، والفساد الذي رده إلى "الفراغ لأنه يولّد عدم مسؤولية عند الناس"، مؤكدا أن "إغلاق مجلس النواب وعدم تشكيل الحكومة وغياب رئيس الجمهورية هو الفساد".



وبدا الحريري مُصرا على مواجهة كل مَن يريد أن يوقف مسيرة الاقتصاد والإنماء والتغيير، وتطرق إلى ملفات عدة منها: الملف التربوي، قانون الإيجارات، الأحوال الشخصية، الحد الأدنى للأجور، ملف الكهرباء، وعودة اللاجئين السوريين.

ولم يخل الحوار من الملفات السياسية الشائكة التي كان أبرزها العلاقة مع "حزب الله" ومواجهته عند محاولة فرض سياسته، والحلفاء والتقرب من رئيس الجمهورية، وكذلك توزيع الحصص الوزارية على الفرقاء السياسيين، وأخيرًا ملف العلاقات مع سوريا.



ومتسلحا بالأمل، ختم الحريري مؤكدا أن أمورا كثيرة يجب تغييرها، وهو ذاهب في معركته ضد الفساد وكل مَن يريد عرقلته سيصطدم به ولا كلمة لديه إلا "إلى العمل .. بدأ_العمل".