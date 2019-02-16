بنس: حان الوقت لانسحاب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق النووي الإيراني

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ضغط نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على الدول الأوروبية يوم السبت للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وحثها على الحذر عند استخدام أجهزة الاتصالات التي تصنعها شركة هواوي الصينية.
وقال بنس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ”حان الوقت لوقوف شركائنا الأوروبيين معنا ومع الشعب الإيراني“. وأضاف ”آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران“.
وأضاف ”كما كانت الولايات المتحدة واضحة للغاية مع شركائها الأمنيين بشأن التهديد الذي تشكله هواوي وغيرها من شركات الاتصالات الصينية.
”علينا حماية بنيتنا التحتية الحساسة في مجال الاتصالات وتدعو أمريكا كل شركائها الأمنيين إلى الحذر“.
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