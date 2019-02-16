بنس أمام ميونخ للأمن: سنلاحق داعش وسنبقى في الشرق الأوسط

اسماء السيد - ميونخ: أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس السبت أن الولايات المتحدة "ستواصل ملاحقة" فلول تنظيم الدولة الإسلامية على الرغم من قرب انسحاب قواتها من سوريا.

وقال بنس في مؤتمر الأمن في ميونيخ إن "الولايات المتحدة تحتفظ بوجود قوي في المنطقة" و"ستواصل ملاحقة فلول الدولة الإسلامية في كل مكان وفي كل مرة يرفعون فيها رؤوسهم القذرة"، بينما تحاصر قوات سوريا الديموقراطية آخر جيب للجهاديين في شرق سوريا.

وحض نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا.

وقال بنس "علينا جميعا أن نقف مع الشعب الفنزويلي حتى استعادة الحرية والديموقراطية بالكامل (...) لذا، نحض اليوم الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب الحرية والاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا وحيدا لفنزويلا".

وكان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي قد أعلن نفسه رئيسا للدولة الغارقة في أزمة، في كانون الثاني/يناير ما يفاقم الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بنس إنه بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تعترف برئيس البرلمان رئيسا لفنزويلا "حذت 52 دولة بينها 30 من حلفائنا الأوروبيين حذو أميركا".

وشدد قائلا "لكن حان الوقت لباقي دول العالم أن تقدم على ذلك".

وأضاف "مرة أخرى يمكن لعالم واحد أن يتخذ موقفا مؤيدا للحرية في العالم الجديد".