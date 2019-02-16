حمود عرض مع أبو عرب أوضاع الفلسطينيين في لبنان

إستقبل رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​، في مكتبه في صيدا، مسؤول ​الأمن الوطني الفلسطيني​ اللواء أبو عرب وأبو النايف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حيث كانت مناسبة للتداول في شؤون المخيمات وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.

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