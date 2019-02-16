أردوغان: يمكن للعراق ولبنان الانضمام لعملية أستانا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أنه "يمكن للعراق و​لبنان​ الالتحاق ب​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​ في مفاوضات ​أستانا​ للتسوية السورية"، مشيراً إلى أنه "تستمر مفاوضات أستانا كعملية إضافية ل​مفاوضات جنيف​ تحت رعاية ​الأمم المتحدة​. نحن لا نعتبر أستانا بديلا عن جنيف رغم فشل عملية جنيف وكما قلت سابقا، يمكننا أيضا دعوة ​العراق​ ولبنان إلى مفاوضاتنا لأن لهاتين الدولتين حدودا مشتركة مع ​سوريا​".

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