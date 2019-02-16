وزير الشؤون الخارجية العماني: إسرائيل دولة بالشرق الأوسط

لفت وزير الشؤون الخارجية العماني ​يوسف علوي​ إلى أن "​إسرائيل​ دولة ب​الشرق الأوسط​، معربا عن تطلع بلاده لانفراجة في الأزمة الخليجية بالمستقبل"، مشيراً إلى أن "​سلطنة عمان​ تعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط".

وأكد "استمرار سلطنة في دعم الوساطة بين ​فلسطين​ وإسرائيل لإيجاد حلول، كاشفا عن وضع توجهيات بهذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى، لإحلال قواعد السلام في القضية، متحفظا على المزيد من التفاصيل".