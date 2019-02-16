المسعود: حادث سيناء يعكس قدرة القوات المسلحة على دحر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حادث استهداف كمين بسيناء اليوم، يعكس قدرة القوات المسلحة على دحر الإرهاب بشكل كبير في سيناء، حيث أظهر الحادث افتقاد الجماعات الإرهابية التي لا تزال موجودة، العناصر أو الخبرات الكافية لتنفيذ عملية إرهابية.

وأشار النائب، إلى أن القوات المسلحة استطاعت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ ضربات استباقية على أعلى مستوى، بما مكنها من منع وصول العناصر والمعدات إلى الإرهابيين بشمال سيناء، وهو ما أدى إلى انعدام الحوادث في الفترة الأخيرة.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن اليوم، أن مجموعة من العناصر الإرهابية، هاجموا إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث قامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها.

وتابع المتحدث العسكرى، أن القوات تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارِ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة.