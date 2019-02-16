ضبط مدرس لاتهامه بالاستيلاء على 740 ألف جنيه من 5 أشخاص في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت أجهزة الأمن في سوهاج، اليوم السبت، مدرس استولى على 740 ألف جنيه من 5 أشخاص بزعم توظيف أموالهم في تجارة كماليات السيارات بدائرة مركز ساقلتة.

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج بتضررهم من "و.ل" 38 سنة، أخصائي نفسي في إحدى المدارس الابتدائية بالمركز، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لقيامه بالنصـب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 740 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة كماليات السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وكشفت التحريات أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.