محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: يبحث كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ووفد لوزارة المالية سبل تعزيز وتدعيم التعاون بين الجمارك المصرية والكورية وذلك في زيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2019. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت للمصلحة يلتقي نجم خلال هذه الزيارة مع رئيس هيئة الجمارك الكورية ومع خبراء الجمارك الكورية. وقال البيان إنه من المقرر خلال الزيارة أيضا أن يلتقى مع رئيس هيئة الضرائب الكورية وأن يقوم بزيارة ميدانية لمطار وميناء Incheon الكوري للإطلاع على الأنظمة الجمركية الحديثة ومنظومة النافذة الواحدة الكورية. ويزور رئيس مصلحة الجمارك أيضا المقر الرئيسي لشركة إل جي للإلكترونيات. ويتكون وفد وزارة المالية من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك واللواء أيمن الجيزاوى مساعد وزير المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من وزارة المالية والجمارك يبحث فرص التعاون بين مصروكوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.