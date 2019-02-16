جعفري: السعودية والإمارات خططتا لعمليات انتحارية في إيران

أعلن قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي اللواء ​محمد علي جعفري​ أن ​السعودية​ و​الإمارات​ خططتا لعمليات انتحارية في إيران تم التصدي"، مشددا على أنه "يجب أن تعلم السعودية والإمارات أن صبر إيران نفد ولن تقبل دعمهما للجماعات الإرهابية".

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