ترامب رشح ديفيد ساترفيلد لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ترشيح الدبلوماسي ​ديفيد ساترفيلد​ لمنصب سفير ​الولايات المتحدة​ في ​تركيا​.

وورد في بيان صادر عن ​البيت الأبيض​، أن ترامب عين ديفيد مايكل ساترفيلد سفيرا لبلاده لدى تركيا فيما على الأخير الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل إقراره سفيرا.

ويعمل ساترفيلد منذ 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البعثة الأميركية في ​العراق​، وسفير واشنطن لدى ​لبنان​، وعمل مديرا لشؤون الشرق الأدنى في ​مجلس الأمن​ القومي، كما عمل في سفارات بلاده لدى ​سوريا​ وتونس و​السعودية​.