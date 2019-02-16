الفاتيكان: تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق من وضعه الكنسي

أعلن الفاتيكان تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق، ثيودور ماكاريك، من وضعه الكنسي بعدما وجدت لجنة تأديبية أنه مذنب بممارسة الجنس مع بالغين وقصر.
وجاء في بيان للفاتيكان أن مجمع عقيدة الإيمان وجد أنه "مذنب" بـ"ارتكاب خطايا ضد الوصية السادسة مع قصر وبالغين وبإساءة استغلال السلطة".
وكان ماكاريك (88 عاما) أحد القادة الأكثر نفوذا في الكنيسة الكاثوليكية الأميركية، والعام الماضي، جرى الإعلان عن مزاعم ترجع لعقود ضده تتعلق بالسلوك الجنسي، ما أثار فضيحة كبيرة وضعت بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في وضع حرج للغاية.
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