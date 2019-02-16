أفاد مراسل "​النشرة​" أن تلاسنا حصل بين اللبناني م.ع.ر. والسوري أ.خ.أ. على طريق عام دبين- ​مرجعيون​ على أفضلية المرور، تطور الى تضارب وتشابك بالأيدي، مما استدعى نقل السوري الى ​مستشفى​ مرجعيون بعد اصابته بجروح ورضوض وقد عملت عناصر من مخفر ​قوى الامن​ في مرجعيون على التحقيق بالحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تلاسن على أفضلية المرور على طريق عام مرجعيون تطور الى تشابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.