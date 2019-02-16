علق الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ على اعتذار رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​محمد رعد​، قائلا: "‏حسنا فعل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد عندما احتوى ما حصل في ​المجلس النيابي​". وأضاف: "نتمنى من الآن وصاعدا أن نستذكر التاريخ كي يشكل عبرة لنا جميعا من أجل بناء وطننا وليس محطات لنكش الجراح".

كانت هذه تفاصيل خبر الصفدي: حسنا فعل محمد رعد عندما احتوى ما حصل في المجلس النيابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.