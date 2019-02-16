الجيش:توقيف الأمير الشرعي لتنظيم داعش وعدد من المطلوبين في بلدة الهرمل

أعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيان ان دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة المشرفة – ​الهرمل​، أوقفت السوري ​محمد خالد​ الحاج أحد قياديي ​تنظيم داعش الإرهابي​ قادماً من منطقة ​دير الزور​ السورية. وبعد متابعة التحقيقات معه تمكنت المديرية في محلة الشواغير – الهرمل، من توقيف الأمير الشرعي للتنظيم الإرهابي المذكور السوري أحمد منصور الخلف، بالإضافة إلى 4 أشخاص من التابعية السورية لدخولهم إلى الأراضي اللبناني بطريقة غير شرعية. وقد بوشر التحقيق معهم بإشراف ​القضاء​ المختص.

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