قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" تفقد منطقة المحافر خراج بلدة العديسة

قام قائد القطاع الشرقي في قوات "اليونيفيل" الجنرال أنطونيو روميرو، بزيارة تفقدية لمنطقة المحافر خراج بلدة ​العديسة​، قضاء ​مرجعيون​ للإطلاع ميدانيا على الاعمال التي يقوم بها ​الجيش الإسرائيلي​ في تلك المنطقة بتركيب مكعبات اسمنتية لإستكمال بناء الجدار العازل في المنطقة المتنازع عليها لبنانيا برفقة عدد من ضباط اليونيفيل، بعد أن انتقل روميرو الى مقر قيادة الكتيبة الإندونيسية بانوراما في خراج بلدة العديسة حيث استمع من قائد الكتيبة الشرح المفصل عن طبيعة المنطقة والأعمال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.

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