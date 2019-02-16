وفد من قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" يلتقي الشيخ نعيم قاسم

التقى وفد من قطاع الشباب في ​التيار الوطني الحر​، الحر و​حزب الله​ التقى وقد من قطاع الشباب في "التيار الوطني الحر" برئاسة المنسق جهاد سلامة وضم ممثلين عن مختلف ​الجامعات​ بنائب الامين العام لحزب الله ​الشيخ نعيم قاسم​ على مدى اكثر من ساعتين شرح خلالها الشيخ قاسم الظروف التي واكبت توقيع الورقة مشددا على "اهمية هذا التفاهم بين التيار والحزب الذي حمى ​لبنان​ وكان الركن الاساسي في انتصار الارادة اللبنانية على الصعد كافة".

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