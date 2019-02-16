قاسم هاشم: امام الحكومة قضايا تحتم عليها التفتيش عن معالجات جذرية

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان "الثقة التي نالتها ​الحكومة​ في ​المجلس النيابي​ على اهميتها تبقى ناقصة اذا لم تصل الى ثقة الناس وهي الاهم بعد اهتزاز ثقة الناس بدولتهم لذلك فعلى الحكومة ان لا تنتظر طويلا لتضييع الوقت والفرص بل المطلوب وضع خطة انقاذية سريعة للبدى بمعالجة الملفات الشائكة التي ارهقت الخزينة وأحبطت ال​لبنان​يين في المرحلة الماضية واولها ​أزمة الكهرباء​ والتي لا تحتاج الا الى قرار وارادة وتنفيذ القوانين المختصة ويليها الملفات الحياتية اليومية ومعالجة أزمة ​البطالة​ وايجاد فرص عمل لشباب لبنان ".

هاشم الذي كان يتحدث أمام العديد من الفعاليات البلدية والاختيارية في شبعا، أضاف: "أمام الحكومة الكثير من القضايا التي تحتم عليها التعاطي بجدية والتفتيش عن المعالجات الجذرية"، لافتا الى أن "المواضيع التي أثارها الزملاء في مناقشة ​البيان الوزاري​ طبيعية وفي مكانتها في الكثير منها وان شذ بعضها باثارة قضايا بعيدة عن المنطق وقاربت بعض الامور من زوايا المصالح والاثارات الحزبية والسياسية والمناطقية الضيقة التي لا ترقى الى مستوى لاانتماء الوطني الحقيقي".