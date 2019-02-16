محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد.

رافق الوفد خلال الزيارة، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، وذلك لمتابعة العمل داخل أقسام المستشفى، وتقديم الدعم للمرضى.

وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال زيارة المستشفى على المستوى العالمي في علاج مرضي السرطان بالصعيد.

وأشار إلى أن المستشفى تعتبر صرح طبي يقدم خدمات تضاهي المستشفيات العالمية وبالمجان تماماً، مشيداً بمستوي الخدمات والتجهيزات الطبية، ومؤكداً علي استمرار الزيارات والدعم من مجلس النواب.

كانت هذه تفاصيل خبر وفد لجنة "الشئون الدينية" في البرلمان يزور مستشفى الأورام بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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