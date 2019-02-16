الخارجية الباكستانية: ولي العهد السعودي يزور إسلام آباد غدًا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، تأجيل زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، إلى إسلام اباد، من اليوم إلى غد الأحد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الخارجية، أن تعديلًا بسيطا طرأ على موعد الزيارة لتبدأ غدا الأحد، في
ورحبت الحكومة الباكستانية والمعارضة في البلاد على حد سواء بزيارة ولي العهد السعودي التي تصفها إسلام آباد
ومن المرجح أن تشهد الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين البلدين بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار، من شأنها المساعدة في استقرار الاقتصاد الباكستاني المتعثر، بحسب الصحيفة.
ومن المقرر أن يترأس الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اجتماعات لعدد من مجموعات العمل المشتركة بشأن التجارة والاستثمار والطاقة والعلوم والمعلومات والإعلام.
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