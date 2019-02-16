كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: ترحيب لبناني بمنح الثقة لحكومة سعد الحريري وسط ترقب الإصلاحات "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي والكاتب الصحافي اللبناني، جورج علم، إنَّ الشارع اللبناني يُرحب بِخطوة مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة، سعد الحريري، إلا أنَّ هناك بطبيعة الحال تساؤلات، وذلك لأنَّ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في «خطر محدق».

وأضاف علم، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنَّه أمام حكومة سعد الحريري، فرصة للإنقاذ، خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنَّ هذه الحكومة نسخة طبق الأصل من الحكومة السابقة بمعنى أن الكتل النيابية عادت إلى تشكيل الحكومة.

وكان مجلس النواب اللبناني، قد منح ثقته النيابية إلى حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، الجديدة بأغلبية مائة وأحد عشر صوتًا من أصل مائة وسبعة عشر نائبا حضروا الجلسة.

ويأتي هذا فيما وعد رئيس الحكومة، سعد الحريري، بعد نيل حكومته الثقة بأن تحل حكومتُه المشكلات والعوائق الاقتصادية التي يمر بها دولة لبنان في سبيل السيطرة على الدين العام.