كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي الخاص لسوريا: جاري التوافق على قائمة اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسن، أن تشكيل اللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليه بعد، ولكن هناك تقدم ملحوظ في هذه العملية.

وقال بيدرسن حول سؤال بهذا الخصوص لوكالة "سبوتنيك": كلما كان أسرع، كلما كان ذلك أفضل.

وأضاف الدبلوماسي: نتفق جميعا على أنه يتعين علينا القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، نحتاج إلى الاتفاق على أسماء (المرشحين) والمعايير الإجرائية، أعتقد أن لدينا تطورا ملحوظا في هذا الأمر.

في سياق آخر، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على عدد من القوائم المسربة المنسوبة لمكتب المبعوث الأممي للسلام في سوريا غير بيدرسون، مدرج بها أسماء 150 شخصية.

وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا مطلع العام الحالي في جنيف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان ألقاه نيابة عن الدول الضامنة لـ"اتفاق أستانا"، إن المشاركين اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام 2019".

ونشأت فكرة تشكيل اللجنة في يناير الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب الخلافات حول تشكيلتها.

وبحسب الخطة الأممية تضم اللجنة 150 عضوا، ويتم اختيارهم بالتساوي (50 عضوا) بين الحكومة والمعارضة والموفد الأممي، كما سيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.