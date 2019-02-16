كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: أمريكا اضطرت للانسحاب من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ مسؤول إيرانى كبير، أنّ الولايات المتحدة أجبرت على سحب قواتها من سوريا، ولن يكون أمامها خياراً سوى فعل الشيء نفسه في العراق وأفغانستان.

ورفض رئيس مجلس الشؤون الخارجية الاستراتيجية الإيراني كمال جرازي، مرة أخرى الاتهامات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، التي يسميها "عاملاً مزعزعاً للاستقرار" في المنطقة.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى "، اليوم السبت، قال جزارى: "ما الذي يزعزع استقرار المنطقة؟ من يفعل ذلك؟ أولئك الذين أنشأوا الجماعات الارهابية وحاولوا إسقاط الحكومات، هم الذين يزعزعون استقرار المنطقة، ووالحلفاء الغربيين والإقليميين، الذين شكلوا عصابة تكفيرية في محاولة لاستخدامها ضد الحكومة الشرعية للرئيس السوري بشار الأسد، من بين الأهداف الشائنة الأخرى".

وأضاف المسؤول الإيرانى: "لقد عملنا بجد في الحرب ضد الإرهابيين في العراق وسوريا، ولعبت إيران دوراً لتحقيق الاستقرار ومنع الاضطرابات"، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية هى التي يجب أن تجيب عن مبيعاتها الضخمة من الأسلحة إلى بلدان الحرب.