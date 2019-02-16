كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض إعادة النظر فى تعاونها مع حكومة مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت وزارة الخارجية الصينية، أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وأعلنت استمرار علاقاتها مع كاراكاس.

وأكدّت الصين أنه يتوجب على جميع البلدان احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤون فنزويلا، وفقاً لما قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، في مؤتمر صحفي في بكين.

وجائت تصريحات الدبلوماسي الصيني بعد ساعات من مطالبة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، حكومة الصين لإعادة النظر في دعمها لرئيس الحكومة الشرعي لفنزويلا، نيكولاس مادورو، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو.

ومن ناحية أخرى، أكد المسئول الصيني على أن الحكومة الصينية تعتبر فنزويلا شريكًا تجاريًا هامًا في أمريكا اللاتينية، مؤكدة على أن بكين ستواصل تعاونها الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة مع فنزويلا.