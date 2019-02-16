كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلاف الكوريين الشماليين يشاركون فى تأبين والد "كيم جون" فى درجات حرارة أقل من سالب 8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطف الآلاف من الكوريين الشماليين في درجات حرارة منخفضة بلغت 8 درجات مئوية لتأبين الزعيم الراحل "كيم جونج إيل" في الذكرى 77 لميلاده.

وولد كيم، ابن مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونج، ووالد زعيمها الحالي كيم جونج أون، في 16 فبراير، فى اليوم المعروف بإسم "النجم الساطع".

وولد الزعيم السابق في كوخ مغطى بالثلوج في معسكر سري على سفوح جبل بايكدو على الحدود الكورية الشمالية في عام 1942، وفقا لسيرته الرسمية.

لكن السجلات السوفييتية تدعي أنه ولد قبل ذلك بعام في إحدى قرى الاتحاد السوفييتي السابق، حيث تم نفي والديه أثناء الاحتلال الياباني لكوريا.