أردوغان يتحدث عن إمكانية انضمام العراق ولبنان إلى "استانا"

الخليج 365/ بغدادتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن إمكانية انضمام العراق ولبنان في عملية "استانا" بشأن التسوية في سوريا.

وقال أردوغان، لصحفيين أتراك على متن الطائرة عائدا من سوتشي، "تستمر عملية أستانا كعملية إضافية لعملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، نحن لا نعتبر أستانا بديلا لجنيف، على الرغم من فشل عملية جنيف".

وأضاف، "كما قلت مسبقا، يمكننا أيضا تضمين العراق ولبنان في مفاوضاتنا، لأن هاتين الدولتين لديهما حدودا مشتركة مع سوريا و مرتبطتان معها في مجالات مختلفة"، وفقا لصحيفة "صباح" التركية.



يذكر، أن روسيا وإيران وتركيا تتعاون بشأن التسوية السورية في إطار عملية "أستانا"، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا.