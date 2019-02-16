مقتل 7 مسلحين وسقوط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات بشمال سيناء

اعلن الجيش المصري، مقتل وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى 7 عناصر مسلحة إثر هجوم في شمال سيناء.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن "عناصر المسلحة هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني لتلك العناصر والاشتباك معها".
وأوضح المتحدث العسكري، أن "الارتكازات الأمنية تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم قتل ضابط وإصابة 14 درجات أخرى".
وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية العملية الشاملة سيناء منذ شباط الماضي 2018 ، للقضاء على الجماعات المسلحة وتطهير شبه جزيرة سيناء، وتأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر.
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