رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 إبريل المقبل بعد سحب أعضاء البرلمان الكتالونيين القوميين دعمهم للحكومة الاشتراكية. ووفقا لـ"رويترز"، فإن استطلاعات الرأي رجحت عدم يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان بينما يتوقع أن تسجل الأحزاب المحافظة وحزب اليمين المتطرف فوكس نتائج جيدة في الانتخابات المبكرة. ويبدو أن أزمة كتالونيا تطل برأسها من جديد، إذ رفض أعضاء البرلمان الكتالونيين من ذوي الميول الانفصالية خطة موازنة سانشيز علاوة على رفض فتح باب المناقشة في حق الإقليم في تقرير مصيره.
وظهرت الانقسامات على السطح الثلاثاء الماضي عندما أُحيل 12 من زعماء الانفصالين ونشطاء للمحاكمة في اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إطار تبعات الاستفتاء العام الذي أُجري على استقلال الإقليم، والذي لم تعترف به الحكومة المركزية في مدريد.ويشغل حزب العمال الاشتراكي الإسباني 84 مقعدا في مجلس النواب بينما يشغل
وظهرت الانقسامات على السطح الثلاثاء الماضي عندما أُحيل 12 من زعماء الانفصالين ونشطاء للمحاكمة في اتهامات بالتمرد وإثارة الفتنة في إطار تبعات الاستفتاء العام الذي أُجري على استقلال الإقليم، والذي لم تعترف به الحكومة المركزية في مدريد.
ويشغل حزب العمال الاشتراكي الإسباني 84 مقعدا في مجلس النواب بينما يشغل حلفاؤهم من حزب بوديموس، المناهض لإجراءات التقشف، 67 مقعدا، في المقابل، يحتل الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، حزب المعارضة الأساسي 134 مقعدا.
وتُعد الانتخابات المبكرة من الممارسات الديمقراطية غير المألوفة في إسبانيا، إذ أن الانتخابات التي دعا إليها سانشيز هي الثانية منذ سقوط الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
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