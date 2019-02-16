الان تتابع سفير: الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إن الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران.
وحذر آل جابر من محاولات المليشيات الانقلابية الحثيثة إلى إقامة نظام خميني في اليمن.
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