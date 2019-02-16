الان تتابع نائب الرئيس الأمريكي: لن نقف عاجزين بينما حلفاؤنا يشترون أسلحة من خصومنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما حلفاؤنا يشترون أسلحة من خصومنا، داعيا حلفاء الولايات المتحدة لـ”مساهمة أكبر في حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف بنس، في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم: “واجهنا الإرهاب المتطرف في العراق وسوريا وخلافة داعش تفككت تماما.. وسنلاحق بقايا داعش أينما كانوا”.

وشن نائب الرئيس الأمريكي هجوما حادا على إيران موردا أن: “إيران أكبر راع للإرهاب في العالم عبر دعم حلفائها في الشرق الأوسط وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية”.

وتابع: “حان الوقت لأن يوقف حلفاؤنا الأوروبيون عرقلتهم العقوبات الأميركية على إيران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي”

وعن علاقة الولايات المتحدة بموسكو، قال بنس: “حاسبنا روسيا على محاولاتها رسم الحدود كتدخلها في أوكرانيا”.

وتحدث بنس، في سياق مواز، عن أزمة فنزويلا، قائلا إن: “نيكولاس مادورو ديكتاتور وليس لديه شرعية ويجب أن يرحل” داعيا دول العالم للاعتراف بخوان غوايدو “رئيسا” لفنزويلا، معتبرا أنه “الرد” الواجب من العالم.