الان تتابع نفوق نصف مليون “بقرة” بسبب فيضانات استراليا.. بتكلفة 300 مليون دولار أسترالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أدت أمطار غزيرة، هطلت على الجزء الشمالي الشرقي من ولاية كوينزلاند الأسترالية، إلى حدوث فيضان هائل بنهر “فايندرز”، غطى مناطق شاسعة على جانبيه.

وأوضحت السلطات في كوينزلاند أن أكثر من 500 ألف بقرة قيمتها تعادل 300 مليون دولار أسترالي نفقت منذ بدء هطول الأمطار في يناير الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وبلغ خطر مياه الفيضان الناجمة عن تدفق مجاري الأنهار في المنطقة، حد تهديد الحيد المرجاني الكبير، الذي يمتد على مساحة أكثر من 344 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن البر الشمالي في أستراليا حوالي 600 كيلومتر.

وأشارت السلطات في ولاية كوينزلاند إلى أن الفيضان على جانبي النهر امتد على مسافة 60 كيلومترا، وذلك خلال أسابيع قليلة، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، نشرتها وكالة الفضاء الأميركية ناسا، المنطقة المنكوبة، وكشفت عن الحجم الهائل للفيضان، وكتبت دائرة الأرصاد الجوية في كوينزلاند على حسابها في تويتر تقول “فيضان هائل لدرجة أنه صنع طقسه الخاص به”.

وقالت الدائرة “إن الرطوبة الزائدة الناجمة عن الفيضان تسببت بحدوث نظام بيئي “خاص” وعواصف رعدية.

ولجأت السلطات إلى نشر قوات من الجيش الأسترالي في المنطقة للتعامل مع الفيضانات، التي وصفت بأنها “تحدث مرة واحدة في القرن”.