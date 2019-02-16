شكرا لقرائتكم الانتفاضة القبلية في حجة..مقتل وأسر العشرات من الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر "العربية" أن الميليشيات الحوثية دفعت خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية باتجاه عمران. وشنت الميليشيات حملة اعتقالات لعدد من شيوخ قبائل عذر والعصيمات للحد من اتساع رقعة الانتفاضة القبلية. وكانت قبائل حجور تصدت لهجوم للميليشيات الليلة الماضية وأسرت خمسة من عناصرها. تزامن ذلك مع غارات شنها طيران التحالف استهدفت تعزيزات ومواقع ميليشيات الحوثي في حجور ودمرت خلالها آليات وألحقت بهم خسائر بشرية. صحيفة "الشرق الأوسط" بدورها أفادت بمقتل 25 عنصرا حوثيا على الأقل وأسر وجرح العشرات على يد رجال القبائل.

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