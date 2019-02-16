اسحق: للعمل سريعا على تأمين أسواق خارجية لتصريف إنتاج التفاح اللبناني

ناشد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جوزيف إسحق​ الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة، "العمل سريعا على تأمين أسواق خارجية لتصريف إنتاج التفاح اللبناني الذي لا يزال مكدسا في البرادات وإيجاد حلول سريعة لأن المزارع لم يعد قادرا على تحمل الخسائر المتتالية والضغوطات الإقتصادية الصعبة، وخصوصا أن ​مزارعي التفاح​ في ​قضاء بشري​ والمناطق الجبلية يعتمدون بشكل أساسي على مواسمهم وليس لديهم أي مورد آخر".

وفي هذا الإطار إلتقى النائب إسحق وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ وعرض معه موضوع تكدس التفاح في البرادات وقد أبدى الوزير اللقيس "تجاوبا كبيرا"، واعدا ب "عدم السماح إطلاقا بإستيراد التفاح من الخارج لحين تصريف الإنتاج اللبناني".