حنكش: بشير الجميل اكبر من ان يحتكره احد او يتهجم عليه احد

رد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ على اعتذار "​حزب الله​" لما صدر على لسان النائب ​نواف الموسوي​ من تهجم على الرئيس الراحل ​بشير الجميل​، قائلا: "ان الرئيس بشير الجميل هو اكبر من ان يحتكره احد او يتهجم عليه احد، انه بحجم الوطن".

واشار الى ان "اعتذار حزب الله هو موقف جيد، لانه تمايز عما قاله نائبه نواف الموسوي"، معتبرا "ان حزب الله يجب ان يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، ونحن جربنا القوة في الماضي، اما اليوم فنحن نعمل في ال​سياسة​ ونصل الى ما نريده في ​السياسة​، لذا على حزب الله ان يسلم سلاحه للدولة لانها الضمانة الوحيدة للجميع".

وعن استهداف مركز الكتائب خلف ​ميرنا شالوحي​ قال: "انهم خفافيش الليل، وهذا يزيدنا قوة وعزيمة". ولفت الى ان "​حزب الكتائب​ يعمل في خدمة الناس حفاظا على دماء شهدائه"، مشيرا الى ان "منطق المحاصصة يطغى في هذه الحكومة، لذا لم يشارك الحزب فيها لانها حكومة متاريس وتعطيل".