مخابرات الجيش اوقفت في الهرمل ارهابيين اثنين ينتميان الى داعش

اوقفت ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ فجر اليوم، بعملية نوعية وبعد رصد وتعقب، في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في ​الهرمل​، إرهابيين اثنين ينتميان الى ​تنظيم داعش​، احدهم امير في التنظيم، عبروا ​الحدود اللبنانية السورية​ قادمين من دير الزور قبل ايام من احد المعابر غير الشرعية، حيث استطاعت القوة توقيفهما بشكل متزامن، وتم نقلهما الى فرع البقاع للتحقيق.

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