وهاب: بعض القضاء العسكري يعمل لدى الإعلام بعد تسريب التحقيقات في ملف أبو ذياب

شدد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ على أن "الاستفراد بالتعيينات داخل ​الطائفة الدرزية​ موضوع منتهي الى الابد"، مباركا للحكومة حصولها على الثقة، ومتمنيا على رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ "الذي تحدث عن ​محاربة الفساد​، الإلتزام بما تعهد به".

وأشاد وهاب في مؤتمر صحافي بقرار مفوض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​، الذي قرر احالة أي ​أخبار​ كاذبة عبر ​وسائل الاعلام​ أو ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ​محكمة المطبوعات​.

وحول أحداث ​الجاهلية​، ذكر "أننا أكدنا أننا لن نتدخل في التحقيق وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي بالمحكمة العسكرية حتى لا يتم اتهامنا بأننا نمارس ضغوطات"، مشددا على أنه "لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب".

ولفت وهاب الى "أننا تفاجأنا امس بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض ​القضاء العسكري​ يعمل لدى وسائل الاعلام وتم تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب لوسائل الاعلام"، مشيرا الى أنه "إذا مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو الذي سربها دون اذن مجلس القضاء ووزير ​العدل​ نطالب بمحاسبته واحالته للتفتيش، واناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب لفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرب قرار".

وأضاف: "إذا عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس و​التفتيش القضائي​ استدعائه واتخذا التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سربها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب تحقيق".