نائب الرئيس الأميركي: أميركا قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا

شدد نائب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​مايك بينس​ على ان "​أميركا​ قوية بعهد ترامب عسكريا واقتصاديا". وأكد ان "أميركا قوية أكثر من أي وقت مضى".

وأشار في كلمة له في مؤتمر ميونيخ إلى انه "لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في ​الناتو​ الأسلحة من خصومنا". وشدد على انه لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق .

وأعلن انه "تصدينا للإرهابيين في سوريا والعراق، وسنعمل مع حلفائنا لمطاردة داعش أينما كان"، معتبرا ان "إيران هي الدولة التي ترعى الارهاب في العالم".