شدد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بينس على ان "أميركا قوية بعهد ترامب عسكريا واقتصاديا". وأكد ان "أميركا قوية أكثر من أي وقت مضى".
وأشار في كلمة له في مؤتمر ميونيخ إلى انه "لن نقف متفرجين على شراء حلفائنا في الناتو الأسلحة من خصومنا". وشدد على انه لا يمكن ضمان أمن حلفائنا إن هم اعتمدوا على الشرق .
وأعلن انه "تصدينا للإرهابيين في سوريا والعراق، وسنعمل مع حلفائنا لمطاردة داعش أينما كان"، معتبرا ان "إيران هي الدولة التي ترعى الارهاب في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأميركي: أميركا قوية بعهد ترمب عسكريا واقتصاديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.