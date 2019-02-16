محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، اليوم السبت، القبض على شخصين هاربين من 46 حكمًا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وجرى التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتلقي اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، بضبط "ص .ع" 60 سنة، بالمعاش، والمحكوم عليه في 21 حكم قضائي (4 حكم حبس جزئي، و17 غرامة "تبديد، مباني" بإجمالي حوالي 3 ملايين جنيه).

كما جرى ضبط "أ.س" وشهرته "أبو العز" 25 سنة، عاطل، محكوم عليه هارب في القضية رقم 20447 لسنة 2011 جنايات قسم أول شبرا الخيمة "قتل"، كلي رقم 1973 لسنة 2011، حصر رقم 65 لسنة 2012، بالسجن المؤبد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على هاربين من تنفيذ 22 حكمًا قضائيًا في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.