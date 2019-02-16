"إسكان السويس": تطوير منطقة "عشش الأتكة" بدلا من نقلها

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

قال المهندس عبد الصمد أحمد وكيل وزارة الإسكان في السويس، إن هيئة قناة السويس سوف تتولى تطوير منطقة "عشش الأتكة" في حي عتاقة ورفع كفاءتها، لتوفير حياة كريمة للأسر، بعد مد المنطقة بالمرافق العامة، مع بقائها في أماكنها تنفيذًا لرغبة الأهالي.

وأضاف "عبد الصمد"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم السبت أن سبب رفض الأهالي ترك المنطقة يرجع لطبيعة عمل معظمهم في مهنة الصيد على ساحل خليج السويس.

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وأشار مدير الإسكان في السويس، الى أن المحافظة كانت تضم 13 منطقة صنفتها الدولة بأنها عشوائية، وخلال الخمس سنوات الماضية جرى تطوير بعضها ومدها بالمرافق والخدمات، ونقل سكان المناطق الأخرى إلى عمارات جديدة خصصت لهم بمدينة العبور، مع هدم المنطقة القديمة حتى لا تتحول وكرًا للمجرمين.

وأضاف "عبد الصمد" أن المناطق التي تم اخلائها هي (عشش اليهودية، وكفر العرب وعشش السكة الحديد)، وكان من المفترض إخلاء عشش الأتكة التي تمثل آخر المناطق العشوائية في السويس، إلا أن سكانها رفضوا بسبب طبيعة عملهم.

وأوضح مهندس عبد الصمد أحمد، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات بصندوق تطوير المناطق العشوائية، سوف تجري أعمال صيانة شاملة لشبكة الصرف الصحي بعمارات العبور الخاصة التي انتقل إليها سكان العشوائيات، مع تطوير المنطقة المحيطة بها والفراغات بين العمارات وزراعتها بالأشجار.