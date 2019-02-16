افتتاح مهرجان أسوان الدولي السابع للثقافة والفنون الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدًا الأحد، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي يقام في الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجاري.
وقال الدكتور أحمد عواض، إن المهرجان يشهد مشاركة 26 فرقة من 17 دولة تمثل 3 قارات منها 11 دولة أفريقية هي (مصر، نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، موريشيوس، غانا، كينيا، توجو، بالإضافة إلى الكونغو الديمقراطية ضيف الشرف)، إلى جانب 6 دول أخرى من قارتي آسيا وأوروبا هي (الصين، إندونيسيا، الأردن، فلسطين، بولندا، اليونان).
وأضاف، أن المهرجان يشتمل على 26 فعالية بالإضافة إلى كرنفال الثقافة وقت تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 فبراير.
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