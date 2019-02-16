خطف 14 عاملاً تونسياً في ليبيا

خُطف 14 تونسياً يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا الخميس من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس، حسبما ذكرت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي.

وكتبت الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس 14 فبراير، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية".