فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

قالت السلطات المصرية إنها أعادت فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية.
وأضاف رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلي المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن.
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