شرطة نيويورك تعتقل محتجين على توقيع ترامب قانون الطوارئ

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اعتقلت شرطة مدينة نيويورك عددًا من المحتجين الرافضين لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.
وذكرت المصادر، اليوم السبت، أن الشرطة لم تكشف عن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم أمام فندق يحمل اسم ترامب.
ويظهر في مقطع فيديو نشرته وسائلإعلام محلية، عدد من المتظاهرين مقيدي الأيدي، وتقتادهم الشرطة إلى سياراتها.
وأفاد المصدر نفسه، أنه من المحتمل أن يتم توجيه اتهامات للمتظاهرين المعتقلين بارتكاب سلوك مخالف للقانون، وعرقلة حركة المرور.
ويوم الجمعة الماضي، وقَّع ترامب،
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رفضها لنية فرض الطوارئ الوطنية، وقالت بيلوسي، في بيان، مشترك مع زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، الجمعة، إن "الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يُوقع ضررًا كبيرًا بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمنًا".
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