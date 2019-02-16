السترات الصفراء.. تصعيد جديد في ذكرى "الشهر الثالث"

وكالات :

بعد 3 أشهر من التظاهر، يريد محتجو "السترات الصفراء" التحرك في جميع أنحاء فرنسا، اليوم السبت، وكذلك الأحد، بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ففي باريس، ستستمر التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور 3 أشهر على

بدء التظاهرات الأحد.

وأطلقت دعوة على موقع فيسبوك، تشهد متابعة واسعة إلى "تحركات عصيان" و"إغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة" السبت.

وفي تحرك آخر يلقى شعبية أوسع على شبكة التواصل الاجتماعي، أطلقت دعوة

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إلى تحرك الأحد في المكان نفسه لتظاهرة "سلمية".

وحذرت شرطة باريس من أنها "لا تستبعد أن تجري خلال هذين اليومين تجمعات غير رسمية وتشكيل مواكب غير منضبطة"، مؤكدة أنها ستنشر "العديد المناسب من القوات" لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

وفي مدينتي بوردو وتولوز اللتين تشكلان معقلين آخرين للاحتجاج، ستجري تجمعات بعد ظهر السبت قبل مسيرات تخللتها كل سبت أعمال عنف.