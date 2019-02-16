حدث في مثل هذا اليوم February 16, 2019

أحداث سياسية وعامة 1723 - تنصيب لويس الخامس عشر ملكًا على فرنسا. 1785 - أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين. 1815 - نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا. 1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت. 1918 - منح الاستقلال للتوانيا. 1923 - اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر. 1948 - الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الشمالية بدعم من الاتحاد السوفيتي. 1949 - اختيار مدينة ستراسبورغ مقرًا لمجلس أوروبا. 1951 - جوزيف ستالين يتهم الأمم المتحدة بأنها أصبحت سلاحًا للحرب العدوانية. 1959 - العقيد فيدل كاسترو يتولى زعامة الحكومة الكوبية بعد حملة قادها لنفي الديكتاتور فولغينسيو باتيستا. 1971 - اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي. 1979 - زلزال قرب ساحل بيرو بقوة 6.9 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 14 شخص. 2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ. 2017 - تفجيرٌ انتحاريّ في «مزار لال شهباز قلندر» في بلدة سهوان بپاكستان يوقع حوالي 88 قتيلًا وأكثر من 270 جريحًا. مواليد 1822 - فرانسيس جالتون، عالم رياضيات إنجليزي. 1838 - هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي. 1848 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي. 1892 - فؤاد أبو غانم، شاعر لبناني. 1923 - عصمت عبد العليم، مغنية مصرية. 1926 - أحمد فؤاد محيي الدين، رئيس وزراء مصر. 1941 - كيم جونغ إل، زعيم كوريا الشمالية. Advertisements 1946 - سمير وحيد، ممثل مصري. 1957 - أحلام محمد، ممثلة بحرينية. 1971 - خالد العجيرب، ممثل كويتي. 1972 - ساره كلارك، ممثلة أمريكية. 1975 - كاريس بشار، ممثلة سورية. 1979 - فالنتينو روسي، سائق دراجات إيطالي. 1984 - أسامة الملولي، سباح تونسي. 1987 - حلا رجب، ممثلة سورية. 1988 - دنيلسون بريرا نيفيس، لاعب كرة قدم برازيلي. 1992 - سينتيا خليفة، ممثلة لبنانية. وفيات 1391 - يوحنا الخامس باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية. 1907 - جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906. 1917 - أوكتاف ميربو، كاتب فرنسي. 1932 - فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927. 1976 - حسين صدقي، ممثل مصري. 1990 - كيث هارينغ، رسام أمريكي. 1992 - عباس الموسوي، أمين عام حزب الله اللبناني. 1997 - محمد بن خالد آل نهيان، شخصية إماراتية من آل نهيان. 2005 - سامي سرحان، ممثل مصري. 2009 - ستيفان كيم سو هوان، كاردينال كاثوليكي كوري جنوبي ورئيس أساقفه سيول. الشرفي. 2016 - بطرس بطرس غالي، دبلوماسي مصري والأمين العام السادس للأمم المتحدة.

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