كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد يعلن سيطرة "قسد" على آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم السبت، إن المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة - قوات سوريا الديمقراطية - استولوا على آخر جيب لـ"داعش" في شرق سوريا، بعد استسلام الجهاديين الذين ما زالوا هناك.

وقالت جماعة مراقبة الحرب، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، إن المئات الاخرون من متشددي "داعش" ومعظمهم أجانب استسلموا في اليومين الماضيين لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفة: "أن بعض المسلحين ما زالوا يختبئون في أنفاق تحت الأرض."

وبمساعدة الضربات الجوية الأمريكية، قاتلت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد لسحق "داعش" في جيب باغوز المتقلص إلى الشرق من نهر الفرات بالقرب من الحدود العراقية.