كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تستدعى سفيرة إسرائيل بسبب تصريحات نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت بولندا السفيرة الإسرائيلية بالبلاد، بسبب تصريحات رئيس الوزراء للاحتلال "بنيامين نتنياهو" حول التورط المزعوم للدولة الأوروبية في محرقة اليهود "الهولوكوست".

ونقلت وزارة الخارجية البولندية للممثلة الدبلوماسية لنظام تل أبيب، آنا آذري، بعد أن نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، تقريراً يوم الخميس، حيث ذكر بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى وارسو، "أنّ البولنديين تعاونوا مع الألمان في الهولوكوست".

وعدّلت الصحيفة التقرير، كما وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ما حدث بأنه سوء فهم، حيث أنّ جيروزاليم بوست لم تنقل تصريحات نتنياهو بشكل صحيح، وهذا أيضاً ما أكدّته السفيرة الإسرائيلية أمام وزارة الخارجية البولندية.

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ووفقًا لشبكة "هسبان تى فى" اليوم، قالت "أنا أذرى": "كنت حاضرة أثناء خطاب رئيس الوزراء، ولم يقل بأنّ بولندا تعاونت مع النازيين، بل قال فقط "إنه لا يجب مقاضاة أي شخص يزعم أن بعض البولنديين قد تعاونوا مع النازيين".

وتعد المحرقة قضية حساسة للغاية بالنسبة للسلطات البولندية، وسبق أنّ وافق مجلس النواب في البرلمان البولندي في فبراير 2018 على التعديل القانوني لمعاقبة بما يصل إلى ثلاث سنوات من السجن لأولئك الذين يستخدمون مصطلح "معسكرات الإبادة البولندية" أو اتهام الأمة البولندية فى التورط مع جرائم النازية.

ولطالما أثارت قضية المحرقة جدلاً، وفي العديد من الدول الغربية من المستحيل التساؤل حولها، وهناك قوانين وأنظمة تحظر الشك في مصداقيتها.