كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناتور: الولايات المتحدة قد تطلب من أوروبا إرسال قوات إلى سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن الرئيس دونالد ترامب سيطلب من الدول الأوروبية إرسال قوات لإنشاء منطقة عازلة في شمال شرق سوريا على طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وفي معرض تأكيده للخطة كاستراتيجية لما بعد الخلافة، قال إن السلطات الأمريكية ناقشت القضية بالتفصيل مع ترامب، الذي ترك الباب مفتوحًا لترك عدد معين من الجنود الأمريكيين في البلد الذي مزقته الحرب.

وجاءت تصريحات "غراهام"، في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث أَضاف: "آمل أن يأتي الرئيس ترامب لبعضكم وأن يطلب مساعدتكم وأن تقولوا نعم ، وفي المقابل، ستظل القدرة التي لدينا فريدة للولايات المتحدة في المعركة في سوريا."