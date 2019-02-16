كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل: الانسحاب الأمريكي من سوريا يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن أوروبا ليس لها أي مصلحة في قطع العلاقات مع روسيا.

ووصفت المستشارة الألمانية، بان إستبعاد روسيا سياسيا، بالأمر الخاطئ، ووصفته بالخطأ الإستراتيجي، وأن الانسحاب الأمريكي من سوريا يمكن أن يعزز نفوذ روسيا وإيران فيها.

وقالت ميركل، إن أوروبا ليس لديها مصلحة في قطع كل العلاقات مع روسيا.

كما و تحدثت ميركل عن العقوبات المفروضة على روسيا و التي من الممكن أن تتوسع، بعد حادث مضيق كيرتش، في الوقت الذي تحدث فيه مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي للصحفيين على إحتمالية مناقشة عقوبات إضافية على روسيا.

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لكن هذا المشروع لن يكتمل قبل الاثنين 18 فبراير، موعد اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل.

يذكر بأن سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية دخلت، في 25 نوفمب المنصرم، الحدود الدولية لروسيا، خلال إبحارها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.

ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها، ما أثار دعوات من عدة